Gaziantep FK : 2-1

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Hakan Yemişken (xx), Ata Yıldırım (xx)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.