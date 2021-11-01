Galatasaray'da şaşırtan gelişme! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzatıldı - Haberler Spor
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Galatasaray'da şaşırtan gelişme! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzatıldı

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Sarı-Kırmızılılar transfer dönemi başlamadan icraat yaptı. Taylan Antalyalı ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3'er yıl uzatıldı.

Aslan'da transfer dönemi erken başladı. Sarı-Kırmızılılar devre arası yapacağı takviyeler öncesi kadrodaki futbolcularla nikah tazeledi.

Galatasaray iç transferde gaza bastı! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzatıldı

GİTMESİ GÜNDEMDEYDİ

Takımdaki akıbeti tartışma konusu olan ve gönderileceği konuşulan Luyindama ile Taylan'ın sözleşmeleri 3'er yıl uzatıldı.

Galatasaray iç transferde gaza bastı! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzatıldı

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