Galatasaray'da şaşırtan gelişme! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzatıldı
Sarı-Kırmızılılar transfer dönemi başlamadan icraat yaptı. Taylan Antalyalı ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3'er yıl uzatıldı.
Aslan'da transfer dönemi erken başladı. Sarı-Kırmızılılar devre arası yapacağı takviyeler öncesi kadrodaki futbolcularla nikah tazeledi.
GİTMESİ GÜNDEMDEYDİ
Takımdaki akıbeti tartışma konusu olan ve gönderileceği konuşulan Luyindama ile Taylan'ın sözleşmeleri 3'er yıl uzatıldı.
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