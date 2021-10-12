Galatasaray'da stat isim sponsorluğu anlaşması imzalandı

Burak Elmas : Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğunu hayata geçirdik

Kaan ÜLKER - - Galatasaray Kulübü, stat isim sponsorluğu için NEF ile anlaşmaya vardı. 5 yılı opsiyonlu olmak üzere 10 yıllık yapılan bu anlaşmadan sezonluk ortalaması 72 milyon 500 bin TL + KDV olacak şekilde toplam 725 milyon TL'lik gelir sağlayacak olan sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas, "Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğunu hayata geçirmiş olduk" dedi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Timur Şehircilik Planlama A.Ş. ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ile davetliler katıldı.

Son olarak Timur, sözleşmede Galatasaray lehine bir fesih maddesinin bulunduğu da vurgulayarak, "Forma sponsorluğunda da aynısı vardı. Galatasaray için daha iyi bir şart oluşursa tabii ki Galatasaray'ın daha iyi şartlarla devam etmesine herhangi bir şekilde sözleşmemiz dolayısıyla bir engel koymayacağız. Bu bir yol arkadaşlığı. Galatasaray'ın çıkarına daha iyi bir şey olduğunda biz feragat edeceğiz" şeklinde konuştu.