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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: EyüpHakemler: Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, İsmail ErtunçEyüpspor: Kubilay Anteplioğlu, Mikail Okyar, Mehmet Uslu, Yalçın Kılınç, Musah Mohammed, Kozulj (Dk. 81 Efe Sayhan), Muhammed Akarslan (Dk. 57 Enes Keskin), Mete Kaan Demir (Dk. 68 Enes Öztürk), Caner Hüseyin Bağ (Dk.

AYDIN (AA) - Stat: Eyüp

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, İsmail Ertunç

Eyüpspor : Kubilay Anteplioğlu, Mikail Okyar, Mehmet Uslu, Yalçın Kılınç, Musah Mohammed, Kozulj (Dk. 81 Efe Sayhan), Muhammed Akarslan (Dk. 57 Enes Keskin), Mete Kaan Demir (Dk. 68 Enes Öztürk), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 81 Bülent Uzun), Taha Balcı, Erencan Yardımcı (Dk. 82 Gökcan Kaya)

Bucaspor 1928: Melih Ataş, Gökhan Köseoğlu, Emre Erdem, Abdullah Balikuv (Dk. 71 Enes Alıç), Ufuk Er (Dk. 65 Ege Okka), Hüseyin Seyhan, Osman Işıklı (Dk. 46 Murat Behram), Cuma Menize, Berke Bıyık (Dk. 62 Fuat Gölbaşı), Recep Gül (Dk. 46 Alper Kadir Duruk), Yusuf Yıldırım

Goller: Dk. 12 ve 29 Erencan Yardımcı (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Mikail Okyar (Eyüpspor), Dk. 50 Ufuk Er, Dk. 68 Cuma Menize, Emre Erdem (Bucaspor 1928)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Eyüpspor, Bucaspor 1928'i 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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