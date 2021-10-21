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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: ÜlkerHakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Valeri Danchenko (Rusya)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai (Dk. 87 Novak), Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa (Dk. 67 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 67 Nazım Sangare), Mesut Özil (Dk. 66 Pelkas), Berisha (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Valeri Danchenko ( Rusya )

Fenerbahçe : Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai (Dk. 87 Novak), Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa (Dk. 67 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 67 Nazım Sangare), Mesut Özil (Dk. 66 Pelkas), Berisha (Dk. 66 Rossi), Valencia

Royal Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, de Laet, Vines, Yussuf Alhassan (Dk. 63 Dwomoh), Verstraete, Gerkens, Fischer (Dk. 46 Balikwisha), Samatta, Frey (Dk. 70 Benson)

Goller: Dk. 2 Samatta, Dk. 62 Gerkens (Royal Antwerp), Dk. 20 ve 45 (Penaltıdan) Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 58 Szalai, Dk. 74 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 44 Fischer, Dk. 48 Brian Priske (Teknik direktör), Dk. 54 de Laet, Dk. 81 Gerkens (Royal Antwerp)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.

54. dakikada Verstraete'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Almeida'nın kafa vuruşunda, top yan direk dibinden auta gitti.

62. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Verstraete'nin sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Gerkens'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-2

68. dakikada soldan sıfıra inen Osayi-Samuel'in yerden ortasına ön direkte Rossi'nin dokunuşunda top, kaleci Butez'de kaldı.

80. dakikada Tisserand'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten az farkla auta gitti.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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