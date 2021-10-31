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Futbol: Spor Toto TFF 1. Lig

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto TFF 1. Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin AylakAltaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre (Dk. 68 Muğdat Çelik), Tusha (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Onazi (Dk.

DENİZLİ (AA) - Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak

Altaş Denizlispor : Stackhowiak, Hakan Çinemre (Dk. 68 Muğdat Çelik ), Tusha (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Onazi (Dk. 61 Djedje), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Aissati, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mayi, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 61 Özer Özdemir)

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Ndlovu, Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 74 Diop), Mandjeck, Pereira (Dk. 62 Cebezas, Dk. 80 Omolo), Benhur Keser

Goller: Dk. 5 Ndlovu (Kocaelispor), Dk. 79 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Cebezas, Dk. 71 Yılmaz Özeren, Dk. 72 Atila Turan, Dk. 78 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 90+1 Muğdat Çelik (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Altaş Denizlispor evinde konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto TFF 1. Lig

Futbol: Spor Toto TFF 1. Lig

Futbol: Spor Toto TFF 1. Lig

Futbol: Spor Toto TFF 1. Lig

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri
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