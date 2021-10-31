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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: NefHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan ÇimenGalatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Barış Alper Yılmaz, Halil DervişoğluGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Caulker,...

Stat: Nef

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Caulker, Djilobodji, Tosça, Merkel, Doğan Erdoğan, Maxim, Dicko, Muhammet Demir

Gol: Dk. 45+3 Morutan (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 26 Maxim (Gaziantep FK)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan pasında, Morutan'ın penaltı noktası gerisinde uygun durumda yaptığı kötü vuruşta top yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan attığı şutta, top az farkla üstten dışarı gitti.

45. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasına giren Dicko'nun şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında savunmada Doğan Erdoğan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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