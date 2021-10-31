Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: NefHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan ÇimenGalatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Barış Alper Yılmaz, Halil DervişoğluGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Caulker,...
Stat: Nef
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Caulker, Djilobodji, Tosça, Merkel, Doğan Erdoğan, Maxim, Dicko, Muhammet Demir
Gol: Dk. 45+3 Morutan (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 26 Maxim (Gaziantep FK)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
12. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan pasında, Morutan'ın penaltı noktası gerisinde uygun durumda yaptığı kötü vuruşta top yandan dışarı çıktı.
42. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan attığı şutta, top az farkla üstten dışarı gitti.
45. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasına giren Dicko'nun şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.
45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında savunmada Doğan Erdoğan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.
Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.