İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 2-1

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Süper Lig'in 11'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

3'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic ortasını yaptı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahasının dışındaki Soner Dikmen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Spor Haberleri

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