Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Yıldırım, Seyfettin ÜnalBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 62 Kartal Kayra Yılmaz), Oğuz Gürbulak, Emre Gültekin (Dk. 80 Emre Nefiz), Onur Ayık (Dk.
ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Yıldırım, Seyfettin Ünal
Bereket Sigorta Ümraniyespor : Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 62 Kartal Kayra Yılmaz), Oğuz Gürbulak, Emre Gültekin (Dk. 80 Emre Nefiz), Onur Ayık (Dk. 62 Napoleoni), Del Valle (Dk. 80 Mrsic), Camara
Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin (Dk. 78 Gökhan Akkan), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Bardhi (Dk. 86 Diack), Tayfun Aydoğan, Sedat Şahintürk (Dk. 90+4 Onat Kutay Kurt), Ahmet Yazar (Dk. 86 Emre Can), Safa Kınalı (Dk. 78 Valente)
Goller: Dk. 6 Camara, Dk. 90+5 Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 16 Sedat Şahintürk (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Serkan Göksu, Dk. 90+6 Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 81 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Tuzlaspor'u 2-1 yendi.