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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Yıldırım, Seyfettin ÜnalBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 62 Kartal Kayra Yılmaz), Oğuz Gürbulak, Emre Gültekin (Dk. 80 Emre Nefiz), Onur Ayık (Dk.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Yıldırım, Seyfettin Ünal

Bereket Sigorta Ümraniyespor : Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 62 Kartal Kayra Yılmaz), Oğuz Gürbulak, Emre Gültekin (Dk. 80 Emre Nefiz), Onur Ayık (Dk. 62 Napoleoni), Del Valle (Dk. 80 Mrsic), Camara

Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin (Dk. 78 Gökhan Akkan), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Bardhi (Dk. 86 Diack), Tayfun Aydoğan, Sedat Şahintürk (Dk. 90+4 Onat Kutay Kurt), Ahmet Yazar (Dk. 86 Emre Can), Safa Kınalı (Dk. 78 Valente)

Goller: Dk. 6 Camara, Dk. 90+5 Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 16 Sedat Şahintürk (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Serkan Göksu, Dk. 90+6 Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 81 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Tuzlaspor'u 2-1 yendi.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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