23.02.2020 23:07 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:12

SPOR Fenerbahçe Yönetimi, Ersun Yanal için toplandı !..

Mustafa AKIN, İstanbul DHA

Kırmızı kart gören Ersun Yanal basın toplantısına da katılamayacağı için stadı erken terkederken, Başkan Ali Koç ve Yönetimi statta Yanal hakkında bir karar almak için toplandı.

Sahasında 20 yılı aşkın süredir Galatasaray'a kaybetmeyen Fenerbahçe'de bu seri Yanal döneminde sona ererken, şampiyonluk şansı da oldukça zayıfladı. Yenilgi sonrası camia büyük üzüntü yaşarken daha önce ligin 16. haftasında Beşiktaş derbisini kazanmasına rağmen istifaya hazırlanan Ersun Yanal'ı yönetim duymuş ve ani operasyonla ikna ederek görevde tutmuştu. Ersun Yanal'ın Galatasaray yenilgisinden sonra yine istifa eşiğine geldiği ve artık görevde kalamayacağını anladığı için bu durumu yönetime bildirdiği iddia edilirken, sarı-lacivertli yönetim de teknik heyet ve takımın durumunu masaya yatırlmak için acilen toplandı. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda toplantının devam ettiği ve istifa varsa kabul göreceği, yoksa da Yanal'ın görevden alınması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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