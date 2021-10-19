Federasyon başkanı adaylarından uygulanan %15 imza kararına tepki

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenledikleri ortak basın toplantısında spor federasyonlarının seçim süreçlerine, yasa ve yönetmeliklere açıklık getirildi. Ortak basın açıklamasını okuyan Ömer Şan, "Yasa ve yönetmelikler gereği, 4 yılda bir Olimpiyat Oyunlarından sonra yapılması gereken Olimpik Spor Federasyonları Genel Kurulları, dünyamızı ve ülkemizi de olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle, 2020 Olimpiyatlarının da ertelenmesi ve 2021 Ağustos'ta tamamlanması sonucu, önümüzdeki 8 Kasım'a kadarki süreçte yapılması gerekmektedir" dedi.

Boks Federasyonu'na başkan adaylığını açıklayan Hasan Rüzgar üye imza kararına vurgu yaparak, "Bütün bunların yanında bugün hukuksuz, yasa ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde uygulanan mevcut yönetmelik gereği, delegeye ulaşma imkanı da zaten yok gibi. Delegenin adı soyadı var, adresi, telefonu yok" ifadelerini kullandı.