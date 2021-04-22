SPOR Fatih Terim: Bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Fatih Terim: Bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Fatih Terim: Bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazımZengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına atalım öyle mi?UEFA ve FIFA'nın yalnız olmadığını ifade ediyorum.

SPOR Fatih Terim: Bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım

Zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına atalım öyle mi?

UEFA ve FIFA'nın yalnız olmadığını ifade ediyorum. Bir futbol adamı olarak yanlarındayım

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ilk yarısında çok iyi oynamadıklarını belirten Fatih Terim, "Topun hakimiyetinin bizde olması, kontrolün bizde olması çok önemli. Topla, pas oyununu iyi oynayan bir takımız. Ancak bugün maalesef bunu yapamadık. Başarılı oyun kurma ve topu 3'üncü bölgeye en iyi şekilde taşıma ve doğru pozisyon almayı ilk yarıda beceremedik. Rakibimizin de o ara atakları oldu. Bizim oyunumuzda bloklar arası top alıp, pas opsiyonları yaratıp hücum etmek en önemli özelliğimiz. Bunu ikinci yarı çok kısa yapabildik. Bunu yaparken de bireysel hatalardan bir gol yedik. Bizim en iyi yaptığımız şey kaptırdığımız toplardan sonra şok pres yapmak. Bunu da yapamadık. Bunları söylemek lazım. Birkaç başarılı kombinasyon var. Onlar da galibiyete yetmez, mağlup da olabilirdik. Bu 1 puanı son saniyede almak önemliydi. Bizim için iyi olmayan bir oyun oynamamıza rağmen puan alabiliyorsak çok şey ifade ediyor demektir. Ancak bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım. Rakibimiz puan kaybettiği haftada bu avantajı kullanamadığımız için üzgünüm. Kalan 6 hafta devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ZENGİN DAHA ZENGİN OLMAK İSTERKEN, ZENGİN OLMAYANI OYUN DIŞINA ATALIM ÖYLE Mİ ?

Avrupa Süper Ligi hakkındaki düşünceleri de sorulan Terim, "Ben de gelişen olayları takip ediyorum. 12 kulübün başkaldırısı gibi görünüyor. Açıkçası 90'ların sonunda da böyle bir işe kalkıştılar. 20 takımlı bir lig gibi. Ancak sonrasında UEFA ile masaya oturup pastanın büyümesini sağladılar. Burada mesele pasta, kimin ne kadar pay alacağı. Şöyle mi düşüneceğiz; 'zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına atalım' öyle mi? Bu noktada Avrupa'daki büyük kulüplerin taraftarlarının reaksiyonunu gördüm. UEFA Başkanı Ceferin futbolun geleceği için iyi bir mücadele verdi ve yaşananlara set oldu. UEFA Başkanı futbolun herkese ait olduğunu hatırlattı. Bu süreçte Ceferin ve İnfantino'nun yanında durduğumuzu söylemek isterim. Ceferi'nin kulübümle alakalı açıklamaları, kulübüm hakkına sözleri hoşuma gitti. Bunları takip ettim. Bazen hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 20 sene geçse de. Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA şampiyonluğu, söz konusu kulüplerin dışında da birilerinin hem de o zamanlarda Türkiye'den çıkıp zirveye yürüyebileceğini göstermesi tarihi eşiklerden biriydi. İtalyan, İspanyol, Alman ve son olarak İngilizlerden 5 takımı yenerek UEFA şampiyonu olan Galatasaray. O yüzden Ceferin'in örneği tesadüfi değildir. Bu noktada, Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers ve Galatasaray gibi takımların kendileri için ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması önemlidir. Bizim de buradan kendimize önemli dersler çıkarmamız gerekiyor. Her ne kadar bu başarılar unutturulmaya çalışılsa da Galatasaray, hala Türkiye'nin en büyük markasıdır. Hala Avrupa'daki kulüplere örnek gösterilen ve ilham kaynağı olan, milyonlarca gencin hayal etmesini sağlayan ve umudu olan bir kulüptür. Bizim de bu büyüklüğü hatırlayıp, ona göre hareket etmemiz ve kaynaklarımızı bu amaç doğrultusunda kullanmamız gerekiyor. Sonrasını zaten biliyoruz. O yüzden UEFA ve FIFA'nın bu konuda yalnız olmadığını ifade ediyorum. Bir futbol adamı olarak yanlarındayım" diye konuştu.

SPOR Fatih Terim: Bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım
SPOR Fatih Terim: Bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım
SPOR Fatih Terim: Bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım
SPOR Fatih Terim: Bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin eski hocası Daum, Instagram'dan Fatih Terim'e çok konuşulacak bir gönderme yaptı
Fenerbahçe'nin eski hocası Daum, Instagram'dan Fatih Terim'e çok konuşulacak bir gönderme yaptı
Galatasaray'ın etkili taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin'den Fatih Terim'e istifa çağrısı
Galatasaray'ın etkili taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin'den Fatih Terim'e istifa çağrısı
Terim'den Avrupa Süper Ligi çıkışı: Zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına itelim, öyle mi
Terim'den Avrupa Süper Ligi çıkışı: Zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına itelim, öyle mi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Cem Yılmaz Burcu Biricik
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SPOR Fatih Terim: Bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:21:43. #1.15#

title