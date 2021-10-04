F.Bahçeliler'in doğum gününü unutmadığı Caner Erkin'den duygusal şarkı
Vitor Pereira'nın biletini kesmesiyle takımdan gönderilen Caner Erkin, gidişiyle taraftarı en çok üzen oyuncu oldu. Fenerbahçeliler, Caner'e doğum günü mesajları attı. Yıldız futbolcu da "Nasıl bitti biz de şaşırdık" şarkısıyla hikaye paylaştı. Caner Erkin'in gönderilmesi halen en çok tartışılan konulardan biri.
Fenerbahçeliler, Caner Erkin'in doğum gününü unutmadı. Yıldız futbolcunun eski takım arkadaşları da sosyal medyadan 'Caner' paylaşımları yaptı. Tecrübeli sol bek, bu paylaşımları alıntılayarak teşekkür etti. Ancak paylaştığı bir hikaye dikkat çekti.
"KAFALARI KARIŞIK"
Hırçın karakterine rağmen Fenerbahçe taraftarının gönlünde olan Caner, "Nasıl bitti biz de şaşırdık" kısmını söylediği şarkıyı sosyal medyadan paylaştı. Taraftarlar, bu sezon da çok fazla orta açan takımda Caner'in de olması gerektiğini savundu.
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