Eskrim: 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskrim: 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
Eskrim: 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Trabzon'da sona erdi.

YOMRA, TRABZON (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Trabzon'da sona erdi.

Yomra Cimnastik Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye'den 12 ilden 130, Gürcistan'dan da 14 sporcu olmak üzere toplam 144 sporcu katıldı.

İki gün süren şampiyonada, 10 yaş altı erkekler-kızlarda Daniil Taraskin ve Beren Memişoğlu, 12 yaş altı erkekler-kızlarda Poyraz Ali Ekici ve Yankı Ergünay, 14 yaş altı erkekler-kızlarda ise Göksu Mert Oran ve Nisan Dinçel altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada dereceye giren başarılı sporcular madalyalarını, Yomra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cengiz Aydoğdu, Eskrim Trabzon İl Temsilcisi Faik Ahmet Öztürk, Müsabaka Gözlemcisi Milli Hakem Bumin Kağan Özdemir ve Yomra Jimnastik Spor Kompleksi Tesis Müdürü Ali Fuat Gün'den aldı.

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title