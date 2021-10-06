Erzincan 9 milli sporcusuyla Babolat Bulgarian International Championship turnuvasına katılacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan 9 milli sporcusuyla Babolat Bulgarian International Championship turnuvasına katılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erzincan 9 milli sporcusuyla Babolat Bulgarian International Championship turnuvasına katılacak

Erzincanlı sporcular Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 07-10 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Babolat Bulgarian International Championship turnuvasına katılmak üzere yola çıktı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincanlı sporcular Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 07-10 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Babolat Bulgarian International Championship turnuvasına katılmak üzere yola çıktı.

Daha önce Ankara da yapılan A Milli takım seçmelerini kazanan 9 Erzincanlı milli sporcu, Türkiye'ye madalya kazandırmak için bu kez Sofya'da mücadele edecek.

Turnuvayla ilgili açıklama yapan milli takım antrenörü Murad Sönmez, Erzincan'ın milli takıma en çok oyuncu kazandıran il olduğunun altını çizerek, "Sporcularımız daha önce yapılan Büyükler Milli Takım seçmelerini kazanarak Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandılar. Milli takım seçmelerini kazanan 9 sporcumuz Zehra Erdem, İlayda Özelgül, Yasemen Bektaş, Cansu Erçetin, Emre Sönmez, Mert Tunco, Mehmet Çapar, Emirhan Budak'ın seçmeyi kazanması bizi çok mutlu etti. Böylece milli takıma en çok sporcu kazandıran il olduk. Hedefimiz inşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek madalyalarla dönmek. Uğur Erçetin hocamla Erzincan Gençlik Spor bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla ve spor kulüplerimizin desteğiyle de her gecen gün başarı çıtamızı şükürler olsun yükselttik." şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hazal Kaya Pınar Deniz Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Marcao Fatih Terim Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Demir Çelik Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzincan 9 milli sporcusuyla Babolat Bulgarian International Championship turnuvasına katılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:42:20. #1.12#