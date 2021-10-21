Erol Bulut: Deplasman stratejimizi değiştirmeliyiz

GAZİANTEP (DHA) - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk edecekleri GZT Giresunspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getirerek, deplasmanda üst üste kaybedilen puanlarla ilgili deplasman stratejilerini değiştirmeleri gerektiğini belirtti.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında kendi sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmalarıyla da devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla son buldu.

Öte yandan futbolcular ve teknik heyet takımın savunma oyuncusu Hamza Mendyl'e doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında mutlu olan Hamza Mendyl'e tecrübeli hocası Erol Bulut pastadan ikram etti.