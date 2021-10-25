Erdekspor sezonu açtı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Süper Ligi'nde mücadele edecek Erdekspor ve 1. Amatör Lig'de yer alacak olan Düzlerspor, 2021-2022 futbol sezonunu birlikte açtı.

Erdek 18 Eylül Stadı'ndaki açılış törenine Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ve Belediye Başkanı Burhan Karışık da katıldı.

Sezonun açılışında ilk konuşmayı yapan Erdekspor Kulübü Başkanı Şadi Bayraktar, bu yıl Düzlerspor'u alt yapılarının "pilot takımı" olarak ele aldıklarını belirterek, "Erdekspor, bu yıl ligde, içe dönük, genç bir kadroyla mücadele edecektir. Her iki takımıza da Erdeklilerin destek olmasını bekliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Burhan Karışık, Erdekspor'a maddi-manevi destek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy da "Konu Erdek ise gerisi teferruattır" diye başladığı konuşmasında, "Hedefsiz bir şey olmaz. Erdekspor'un da hedefi artık Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek olmalıdır. Herkesin Erdekspor'a köstek değil, destek olmaları gerekir" dedi.

Açılış töreninin sonunda Erdekspor Kulübü Başkanı Şadi Bayraktar, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy'a Erdekspor forması verdi. Ardından oynanan hazırlık maçında Erdekspor ile Bandırma 17 Eylül Spor Kulübü 1-1 berabere kaldı. - BALIKESİR