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Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Haberler | Spor

- Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Medipol Başakşehir, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - - Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Medipol Başakşehir, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı. Turuncu-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu da takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Emre Belözoğlu'nun sahada oyuncularla kısa bir toplantı yapmasıyla start aldı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, güç - istasyon ve koordinasyon çalışmaları üzerinde duruldu.

Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner ile Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Ümit Milli Takım'da yer alan Ravil Tagir, Emre Kaplan ve Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na çağrılan Carlos Ponck antrenmanda yer almadı.

Bu arada Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi Selçuk Şahin, Behram Zülaloğlu, Dolu Arslan, Beri Pardo'dan oluşuyor. Bu isimlere iki antrenörün daha eklenmesi bekleniyor.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı
İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Spor Haberleri
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Haber: Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk idmanına çıktı - Haberler Spor
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