Elit atletler, Cappadocia Ultra Trail'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan noktalarda yarışacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde, Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail bir kez daha dünyaca ünlü elit atletlere ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en zor parkurlarından biri olan UTMB'de genel klasman üçüncüsü olan Salomon atleti Fransız Mathieu Blanchard, yine aynı yarışta genel klasman dokuzuncusu olan İsviçreli Diego Pazos, Belçika Milli Takımı'ndan Manuella Soccol, 2021 Mozart 100 yarışı birincisi Fedrik Vancraeynest, UTMB'de kürsü gören tek Türk sporcu olan Kemal Kukul, milli atletimiz Meryem Kılınç Gündoğdu ve yine Salomon Türkiye takımından Mehmet Soytürk gibi atletler, patika koşusu branşının Şampiyonlar Ligi olarak addedilen Ultra-Trail World Tour'da şampiyona puanı alabilmek için Kapadokya'da olacak.

Parkur seçimi ve organizasyon kalitesiyle benzerlerinden ayrışan organizasyonda elit atletler yine Büyülü Aşk Vadisi'nden, dünyanın tepesinde gibi duran Uçhisar Kalesi'ne, nefesleri kesen gün batımı manzarası ile ünlü Kızılçukur vadisinden Kapadokya'nın en eski yerleşim yerlerinden olan Çavuşin'e, volkanik toprakların üzerindeki üzüm bağlarından milyonlarca yılda oluşan peri bacalarına, tarihi taş evlerden görkemli konaklara, tarihi ve fantastik coğrafyası ile Kapadokya'nın güzelliklerinin içinde koşacaklar.

Hititlerden Perslere, Romalılardan Selçuklulara, Bizanslılardan Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kapadokya'da dünyaca ünlü sporcular, tarihin içinde doğa ile baş başa mücadele edecekler.

Klasik üç yarışın yanı sıra bayrak yarışları da organize edilecek

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de bu yıl klasikleşen 119 km, 63 km ve 38 km yarışlarının haricinde "Cappadocia Team Games" ismiyle takım yarışları da yapılacak. Bayrak yarışı konseptinde organize edilecek olan Cappadocia Team Games, her bir takım üyesinin 38 km veya 63 km parkurlarının bir bölümünü koşarak, bu heyecana ortak olmalarına imkan tanıyacak.

25 yıldan fazla süredir Kapadokya'da ve Türkiye'de spor turizmi adına en üst seviyede düzenlediği yüzlerce organizasyonda binlerce sporcuyu ağırlayan Argeus Travel & Events tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'de, yarışa katılan sporcularla ile birlikte yaklaşık 5.000 kişi Kapadokya'da ağırlanacak. - İSTANBUL