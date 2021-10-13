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Efeler, İzmir deplasmanında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Efeler, İzmir deplasmanında

Muğla'yı ve Milas'ı TVF 1. Lig'de başarıyla temsil eden Milas Belediyespor Voleybol Takımı ligin 2. hafta maçında İzmir deplasmanında sahaya çıkacak.

MUĞLA (İHA) - Muğla'yı ve Milas'ı TVF 1. Lig'de başarıyla temsil eden Milas Belediyespor Voleybol Takımı ligin 2. hafta maçında İzmir deplasmanında sahaya çıkacak.

Sezonun ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Kütahya Belediyespor'u güzel bir oyunun sonucunda 3 - 0'lık net skorla mağlup ederek, ligin ilk haftasını 3 puanla kapatan Milas Belediyespor Voleybol Takımı deplasmanda karşılaşacağı Sainth Joseph'i mağlup ederek, evine galibiyetle dönmeyi planlıyor. Hafta içinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla maça hazırlanan Milas'ın Efeleri için lig sıralaması açısından önem taşıyan müsabaka 16 Ekim 2021 Cumartesi günü İzmir Atatürk Voleybol Salonu oynanacak. Saat 15.00'da başlayacak olan mücadele TVF Voleybol TV'den canlı olarak yayınlanacak.

İzmir deplasmanından takımın galibiyetle döneceğine inandığını belirten Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, "Lige iyi bir başlangıç yapan takımımız bu hafta İzmir deplasmanında mücadele edecek. Takımımızın kulübümüze ve şehrimize yaraşır bir şekilde mücadele edeceğine inancım tam. Tüm oyuncularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Efeler, İzmir deplasmanında

Efeler, İzmir deplasmanında

Efeler, İzmir deplasmanında

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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