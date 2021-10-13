Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler
2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Danimarka, sahasında Avusturya'yı 1-0 yendi ve Almanya'nın ardından Katar biletini alan 2. takım oldu. Danimarka ayrıca grupta ilk 8 maçını kazanıp, kalesinde hiç gol görmeyerek tarihte bunu başaran ilk takım oldu.
Danimarka, 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için bileti rekorla kaptı. Avusturya'yı 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, grupta 8'de 8 yapıp, kalesinde hiç gol görmeyerek tarihe geçti.
DANİMARKA, 8 MAÇTA DA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Karşılaşmada Danimarka'nın tek golünü 53. dakikada Maehle kaydederken İskandinav ekibi elemelerde çıktığı 8. maçta da kalesinde gol görmedi. Dünya Kupası elemelerinde ilk 8 maçını da kazanıp gol yemeyen tarihteki ilk ve tek takım Danimarka oldu. Danimarka grupta oynadığı 8 maçın ardından 24 puana yükselirken Avusturya ise 10 puanda kaldı.
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