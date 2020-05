Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları mesajlarla Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları mesajlarla Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN BAYRAM MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Bakan Kasapoğlu, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi: "Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan kutlu Ramazan ayını huzur ve sükün içinde tamamlayarak bir güzel bayrama daha kavuştuk. Bu sene ne yazık ki, iftar ve sahur sofralarında bir araya gelemedik, teravih ve mukabelelerde buluşamadık ama gönüllerimiz yine her daim bir ve beraberdi.Koronavirüsle mücadelenin getirdiği kısıtlılıklar içinde de olsa milletimiz yine sabrın, dayanışmanın, kenetlenmenin ve yardımseverliğin en güzel örneklerini yaşadı ve yaşattı.Allah'tan, rızasını kazanmak amacıyla tutulan oruçları ve yapılan ibadetleri kabul etmesini diliyorum.Bayramlar, aile ve sosyal hayatımızın en önemli günleridir.Bayramlar, kırılan gönülleri onarmak, dargınlıkları, küskünlükleri ortadan kaldırmak için değerlendirmemiz gereken paha biçilmez fırsatlardır.Millet olarak bayramları daima dostluk ve kardeşlik duygularıyla kenetlenerek coşku ve heyecan içinde yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz ülke olarak önümüze çıkan her türlü badireyi aşmakta, her türlü zorluğun üstesinden gelmekte bize büyük bir güç ve irade kazandırıyor.Bu sebeple maneviyatımızı kuvvetlendiren bayramlarımızı çok önemli görüyor, bizi birbirimize kenetleyen bu ruhu gelecek nesillere aktarmak noktasında büyük hassasiyet gösteriyoruz.Gençlerimizin manevi değerlerine bağlılığı ve mutluluğu milletimizin bekası için en büyük güvencemizdir. Bütün zorluklarına rağmen Balkanlar'dan Filistin'e, Afrika'dan Myanmar'a merhamet elini ulaştıran Türkiye, muhteşem kültürel birikimi ve manevi dinamiklerinden aldığı ilhamla bütün insanlık için adaletin savunucusu olmaya devam edecektir.Bu duygu ve düşüncelerle bütün milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu güzel bayram günlerinin hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini, hepimizin gelecek umutlarını tazelemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."SPOR CAMİASININ SOSYAL MEDYADA YAYIMLADIĞI MESAJLARDAN BAZILARI İSE ŞÖYLE: TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'İN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI"Bayramlar, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü gibi pek çok güzelliği içinde barındıran, sevgi ve saygı bağlarımızı daha da güçlendiren en güzel değerlerimizden birisi ve toplumsal birliğimizin temel taşıdır.Bu sene Ramazan Bayramı'nı ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle geleneksel bayram ziyaretlerimizden uzak, evlerimizde geçireceğiz. Ancak gönül birlikteliğimizle milletçe bu bayramın coşkusunu yaşayacağımıza inanıyorum.Dünyaya örnek mücadelemizle bu salgını yenerek nice bayramları bir arada kutlamayı temenni ediyor, özveriyle görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.Bu duygularla Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyor; futbol ailemizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını içtenlikle kutluyorum."TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI"Bütün İslam alemi ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu bayram daha öncekilerde olduğu gibi büyüklerimizin ellerini öpüp, küçüklerimize doyasıya sarılamayacağız belki ama gönüllerimiz her daim birlikte olacak. Biz birlikte olunca her zorluğu aşacağımızı biliyoruz.Dayanışma ruhumuzu asla kaybetmeyeceğimiz, sağlık ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar diliyorum."TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU"Ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, dostluk ve huzur dolu nice bayramlar dileriz."GALATASARAY"Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının her zamankinden daha yoğun yaşandığı Ramazan ayının ardından Bayrama ulaşmanın sevincini paylaşıyoruz.Bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından olan Ramazan Bayramı'nın ülkemize, Camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir Bayram diliyoruz."BEŞİKTAŞ"Tüm ulusumuzun Ramazan Bayramı'nı kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz..."FENERBAHÇE"Ramazan Bayramımızı en iyi dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz."TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU'NUN MESAJI"Değerli Trabzonsporlular,Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı farklı bir ruh hali içinde karşılıyoruz.Bayram ziyaretlerinin olmadığı, aile büyüklerinin çocuklar ve gençlerle bir araya gelemediği, gelse dahi hepimizin yüreğini titreten sıcak kucaklaşmaların yaşanamadığı farklı bir Ramazan Bayramı kutlayacağız.Biz de Trabzonspor Kulübü olarak bu Ramazan'da tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz geleneksel bayramlaşma töreninden mahrum kalacağız. Ancak her şeye rağmen bu bayram da gönüllerimiz bir olacak.Camiamızın, ülkemizin ve de İslam aleminin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyor, hepinizin Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."DEMİR GRUP SİVASSPOR BAŞKANI MECNUN OTYAKMAZ'IN MESAJI"Dayanışma, hoşgörü, sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerlerin yaşanıp paylaşıldığı bir bayramı daha birlikte idrak etmenin sevinci içindeyiz. Bayramlar, milletimizi birbirine en kuvvetli duygularla bağlayan, bereketiyle hepimizi kuşatan en anlamlı ve özel günlerdir. Ancak bu bayram diğer bayramlardan daha farklı geçecek. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Kovid-19 pandemisi nedeniyle büyüklerimizi, küçüklerimizi, akraba ve sevdiklerimizi ziyaret edemeyeceğiz. Evde geçireceğimiz bu bayramda sevdiklerimizi görüntülü arayarak yüzlerindeki o mutluluğu görmeye çalışarak bayramlarını tebrik edeceğiz. Tüm İslam aleminin, ulusumuzun, şehrimizin, camiamızın, taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, gelecek her günün bayram sevinci, huzuru ve mutluluğu ile dolu olmasını diliyorum."MEDİPOL BAŞAKŞEHİR"Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun..."AYTEMİZ ALANYASPOR"Ramazan Bayramımız kutlu olsun"GÖZTEPE"Ramazan Bayramınızı en içten duygularla kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."GAZİANTEP FK"Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlıklı, mutlu ve sevdiklerinizle birlikte huzur dolu nice bayramlar dileriz."FRAPORT TAV ANTALYASPOR"Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutlar; sevdikleriniz ve ailenizle sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz."GENÇLERBİRLİĞİ"Bir arada olamasak da kalplerimizdeki sevgiyi paylaştığımız mutlu bir bayram olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun."KASIMPAŞA"Bu bayram aynı mekanları paylaşamasak da aynı duyguları yine ve daha güçlü paylaşacağız... Ramazan Bayramınız kutlu olsun"İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR"Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde Ramazan Bayramı'na kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz.İnşallah yakın gelecekte çok daha güzel ve çok daha sağlıklı günlerde, yine eskiden olduğu üzere büyük bir coşkuyla hayal ettiğimizden çok daha güzel bayramları sevinçle, heyecanla hep birlikte kutlayacağız.Bu duygu ve düşüncelerle, birliğimizin, beraberliğimizin en güzel şekilde tezahür etmesine, sevginin, saygının, hoşgörünün, yardımlaşmanın pekişmesine vesile olan Ramazan Bayramı'nın, İslam Alemine, tüm insanlığa, ülkemize, milletimize, Konya'mıza, her şeyden önce sağlık, huzur, barış, mutluluk ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz.Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun..."ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Birlik içinde tüm camiamızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz!"MKE ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FATİH MERT'İN BAYRAM MESAJI"Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde, Ramazan ayının sevgi, paylaşmak ve sabır olan anlamını bir kez daha önemle idrak etmiş bulunmaktayız.Mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmaya hazırlandığımız bu günlerin aynı zamanda dünyamızın ve ülkemizin sağlık ve refah içinde, insanların sevdiklerine kavuşmasının zor olmadığı, huzurlu ve mutluluk dolu günlerin müjdecisi olması dileğiyle, sizin ve ailenizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım."HES KABLO KAYSERİSPOR"Sevdikleriniz ve ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun."TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI MUSA AYDIN'IN MESAJI"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakarak; milletçe, bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz.Bayramlar, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsattır.Bayramın, bilhassa İslam coğrafyasında, acı içinde, umutsuzluk içinde, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasını Allah'tan temenni ediyorum.Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması olacağından dolayı bu Ramazan Bayramını biraz daha buruk kutlayacağız. Dolayısıyla sevdiklerimizle bir araya gelemeyeceğiz. Fakat iletişim ve teknoloji çağı olan günümüzde, uzaklıkların bir telefon kadar yakın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bayram sevdiklerimizle kucaklaşıp sarılamasakta hepimizin sağlığı için iletişim imkanlarıyla buluşacak ve daha güzel günler için devletimizin belirlemiş olduğu kurallara uyacağız. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir.Bu vesileyle, Ramazan Bayramınızı en kalbi dileklerimle kutluyor; bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum."TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU"Judo camiası olarak, dostluğu, sevgiyi ve geleceği; aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, üzüntümüzü, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi en sıcak duygularla hissedeceğimiz Ramazan Bayramımız mübarek olsun."TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANI EYÜP GÖZGEÇ'İN MESAJI"Rahmet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan'ın sonuna gelerek bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyada yaşanan malum süreçten dolayı bu bayramda akrabalarımız ve dostlarımızın ziyaretine gidemesek de gönüllerimizin bir olacağının bilincindeyiz. Rabbimden bugünlerin geride kaldığı sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar görmeyi hepimize nasip etmesini temenni ediyorum. Bayramlar sadece akraba ve dostları değil bütün ümmeti ortak bir sevince taşıyan günlerdir. İnşallah bayram süresince tüm İslam Alemi barış, huzur ve refah dolu günler geçirir.Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, Rabbimden ümmetimiz için sağlık, bereket ve barış dolu günler niyaz ediyorum."TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BAŞKANI CENGİZ DURMUŞ'UN MESAJI"Değerli tennisseverler,Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin tenis camiası olarak birlik ve beraberlik ruhu ile üstesinden geliyoruz. Sosyal izolasyonumuzu sağlayıp evde kalarak bir an önce dünyanın başına musallat olmuş bu virüsten kurtulmak konusunda hepimiz aynı umudu taşıyoruz.Bugün ise tıpkı eski bayramlarımızda yaşadığımız heyecanla Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Bu sene ailelerimizle daha çok zaman geçirme fırsatı bulduk. Her bir aile bireyimizi daha çok dinledik, birbirimize daha çok yardım ettik. Gönüllerimiz birdi ama maalesef dostlarımızdan uzaktaydık. Şimdi birbirimiz için bir kez daha fedakarlık yapma zamanı. Yakında hayatımızı daha çok paylaşacağız ama önümüzdeki günlerde sağlık açısından sorun yaşamamak ve bu süreci daha kolay atlatabilmek adına evlerimizde kalacağız. Büyüklerimizin ellerini öpmeyi pandemi sürecinden sonrasına bırakacağız, küçüklerimiz ile pandemi sürecinden sonra kucaklaşacağız.Fiziksel olarak bir araya gelemediğimiz bu zorlu süreçte her an TTF olarak dijital dünyada sizlerin yanında olmayı hedefledik ve çeşitli çevrimiçi buluşmalarımız ile bilgi, beceri ve paylaşımlarımızı artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduk.Kıymetli tenis ailesi,Bizler bu süreçte de sizlerin evlerine misafir olmaya devam ediyoruz.6-22 Mayıs tarihleri arasında beslenme, psikoloji ve antrenman bilimi gibi konuları içeren 14 derslik Türkiye Tenis Federasyonu Uzaktan Eğitim Seminerimizi toplamda 7700 kişilik rekor katılım ile gerçekleştirdik. Uzun bir bilgi maratonu içine girdiğimiz bu seminer en yüksek katılım gerçekleştirilen seminerimiz olarak tarihe geçti. Bu önemli rekora imza atmamıza vesile olan eğitmenlerimize, Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Kurulu'na, dersleri ilgi ile takip eden antrenörlerimize, sporcularımıza, velilerimize ve idarecilerimize teşekkürlerimi sunuyor, böylesi faydalı organizasyonlarda sık sık bir araya geleceğimizin müjdesini vermek istiyorum.Bir diğer verimli organizasyonumuz ise Merkez Hakem Kurulu'nun katkılarıyla 9-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Çevrimiçi Hakem Gelişim Semineri oldu. 120 ulusal, 26 uluslararası kule hakemimizin katılım gösterdiği organizasyonu, hakemlerimizin tenise verdiğimiz arayı en verimli şekilde geçirmeleri adına planladık.Bu süreçte bir de müjdeli haber aldık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile 52 Vakıf Üniversitesi arasında imzalanan ve başarılı sporculara üniversitelerde tam burslu eğitim içeren protokolün 2020 YKS-Yükseköğretim Programı ve Kontenjanları Kılavuzu'nda ilan edilmesini YÖK uygun gördü. Sporcularımızı 'okul mu, spor mu?' ikiliminden çıkaracak bu gelişme bizleri de oldukça mutlu etti.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da yine tüm camiamızla birlik ve beraberlik duygusu içerisinde kutladık. Milli sporcularımız ve Türk tenisinin usta antrenörleri 19 Mayıs Söyleşilerinde tenisseverlerle buluştular ve profesyonel tenise, deneyimlerine dair çok kıymetli bilgi paylaşımlarında bulundular. Bir olup bu virüse teslim olmadığımız ve tüm dünyaya örnek olduğuz bu günlerde bir birlik hareketi de Tenis İl Temsilcilerimizden geldi. Her biri şehirlerindeki tarihi yerlerde çektikleri videolar ile bizleri illerine götürdü ve 19 Mayıs coşkusunu bizlere evlerimizde yaşattı.19 Mayıs'ta bir de yarışma heyecanı yaşadık. Milli sporcularımızın çağrısını yaptığı '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için En Büyük Hareketini Yapmaya Hazır Mısın?' yarışmasına bine yakın sporcumuz katılım gösterdi. Azimle çektikleri videoları Federasyonumuza gönderen sporcular arasından milli formamızın ve raketin sahibi olan birincilerimiz Furkan Karabulut ve Aysel Ateş oldu. Bir kez daha kendilerini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.Covid-19 dolayısıyla kulüplerimizin kapalı kaldığı bu süreçte kulüplerimizin sıkıntılarını dinlemek ve süreçlere dair kendilerini bilgilendirmek amacıyla 18-22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Tenis Federasyonu Çevrimiçi Kulüp Görüşmelerini gerçekleştirdik. 7 bölgeden 122 kulübümüzün katılımı ile gerçekleşen görüşmelerde pandemi sürecini ve sonrasını ancak koordineli bir şekilde atlatabileceğimizde bir kez daha hem fikir olduk.Gelecek sağlıklı ve güzel günlerde aramıza mesafe koymadan bayramlar geçirebilmek adına bugünlerde bir kez daha sevgimizi uzaktan paylaşmak durumundayız. Bütün İslam aleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum."TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANI MURAT ÖZMEKİK'İN MESAJI"Bayramlar, birliğin, beraberliğin, sevginin, dayanışmanın ve kardeşliğin daha yoğun yaşandığı günlerdir, bizim bayramlarımız dayanışmanın ve küçüklerin büyüklere sevginin, saygının arttığı günlerdir. Bu duygularla tüm mesai arkadaşlarımızın, antrenörlerimizin, Kulüp Başkanlarımızın, hakemlerimizin, sporcularımızın aileleri ile birlikte Ramazan Bayramını tebrik eder, Ramazan bayramının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederim."TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU"Biz biriz, birlikteyiz. Havuzlarımızdan uzak kalsak ta birbirimizden ayrılamayacak kadar güçlüyüz. Sabredin, güzel günler çok yakında! Birlikte nice güzel bayramlara..."TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU"Ramazan ayının bereketiyle, İslam Aleminin, ülkemizin ve bütün camiamızın Ramazan Bayramını tebrik eder, huzurlu, sağlıklı ve sevgiyle geçirebileceğimiz nice bayramlara kavuşabilmemiz duasıyla hayırlı bayramlar."TÜRKİYE TEKVANDO FEDERASYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN'İN MESAJI"İslam aleminin ve Aziz milletimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, en kısa sürede sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU

"Mutlu Bayramlar."

Kaynak: DHA