Bucaspor 1928: 2-1
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Spor
STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Enes Biroğlu, Sabri ÖgeŞANLIURFASPOR: Murat – Mustafa Çakır, Caner, Muhammed Samed (Dk. 65 Vedat), Behlül (Dk.74 Devrim), Muhammed Enes (Dk. 80 Yasin), Erkan (Dk. 80 Emir), Can Erdem, Şerif, Burak, Çağlar (Dk.
ŞANLIURFA (DHA) - STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Enes Biroğlu, Sabri ÖgeŞANLIURFASPOR: Murat – Mustafa Çakır, Caner, Muhammed Samed (Dk. 65 Vedat), Behlül (Dk.74 Devrim), Muhammed Enes (Dk. 80 Yasin), Erkan (Dk. 80 Emir), Can Erdem, Şerif, Burak, Çağlar (Dk. 74 Şiyar)BUCASPOR 1928: Şener – Mustafa Hüseyin, Onur, Osman (Dk. 65 Ufuk), Tunç, Metin (Dk. 46 Berke), Gökhan, Enes Alıç, Ahmet Aktaş, Saruhan, Mehmet Fuat (Dk. 65 Yusuf)SARI KARTLAR: Burak, Caner, Şerif, Emir (Şanlıurfaspor) Ahmet Aktaş, Tunç ( Bucaspor 1928)GOLLER: Dk. 72 Behlül, Dk. 82 Vedat (Şanlıurfaspor) Dk. 79 Berk (Bucaspor 1928)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 10'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928'i 2-1 yendi.72'nci dakikada Çağları'ın pasıyla kale önünde topla bulaşan Behlül, topa sert vuruşuyla topu filelere buluştu: 1-0.79'uncu dakikada kaleciyle baş başa kalan Berk'in topa güzel vuruşuyla top ağlara gönderdi: 1-1.82'nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Vedat'ın uzaktan topa sert bir vuruşla filelere buluştu: 2-1