Bilecik'te bir futbol müsabakası hakem ve gözlemci yetersizliğinden dolayı iptal edildi

BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig'de bu hafta oynanacak olan bir futbol müsabakası hakem ve gözlemci yetersizliğinden dolayı iptal edildi.

Bilecik 1. Amatör Lig A grubu 3'üncü haftasında bugün Bozüyük Sentetik sahada oynanacak olan 4 Eylül-Güneşspor müsabakası kentte hakem ve gözlemci yetersizliğinden dolayı iptal edildi. Konu hakkında Bilecik Futbol İl Temsilciliği 6 hakemin 2., 3. Lig ile BAL'da görev almasından müsabakanın hakem yetersizliğinden dolayı iptal edildiğini belirtti.

Hakemlere aynı günde birçok çok müsabakaya çıkacak

Bugün saat 12: 00'da Bilecik Sentetik Sahasında oynanan 1992 Yeniköyspor- Gölpazarı Belediyespor müsabakasının yardımcı hakemi Mert Türker Yüksel maçtan 1 saat 15 dakika sonra aynı sahada oynanan 1299 Bilecik Kulübü-Söğütspor müsabakasında yardımcı hakem olarak saha çıktı. Pazar günü 12: 00'da Osmaneli Sentetik Sahası'nda oynanacak olan Osmaneli Gençlerbirliği-Akpınar müsabakasının orta hakemi Mehmet Karagöz ve yardımcı hakemleri Cankat Kahraman ve Cem Arslan hakem triosu bu maçın bitiminin 1 saat 15'dakika sonrasında aynı statta oynanacak olan 1308 Osmaneli Belediyespor-Kürespor müsabakasına yerleri değiştirilerek, yeniden maç verildi. Bozüyük Sentetik Saha'sında pazar günü saat 12: 00'da oynanacak olan İçköyspor-Bilecik Gençlerbirliği maçının orta hakemi İbrahim İnce ve yardımcıları İsa Yaldız ve Şinasi Zengin hakem triosu bu maçın bitiminin 1 saat 15'dakika sonrasında aynı statta oynanacak olan Dodurgaspor-Karaköyspor müsabakasında yerleri değiştirilerek, yeniden maç verildi.

Kurtköyspor, sosyal medya hesabından bugün oynadığı Demirköyspor maçı sonrası aynı hakemlerin bir daha kendi maçlarına verilmesi takdirde o maça çıkmayacaklarını açıkladılar.

Öte yandan Salı ve Perşembe günü saat 18.30'da hakemlerin Bilecik Sentetik Saha'da yaptıkları kondisyon antrenmanına da katılmadıkları görüldü. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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