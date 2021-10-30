Beşiktaş zirve yarışında ağır yaralı! Kara Kartal, Hatayspor'a deplasmanda 1-0 kaybetti
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Hatay'ın golü 6'ncı dakikada Lobzhanidze'den geldi. Siyah-Beyazlılar topa hakim olsa da çok fazla üretemedi. Hatayspor son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Zirvede 'ben de varım' dedi.
Maça baskılı başlayan Hatayspor'da 6. dakikada perdeyi Lobzhanidze açtı. Sakatlık geçiren Batshuayi 24'üncü dakikada kenara alındı. Beşiktaş, Hatay baskısını ilk yarıda kırmakta zorlandı, kontralar denedi. İlk yarıyı Hatayspor 1-0 üstün kapattı. Maçın ikinci yarısında da sonuç değişmedi.
HAFTAYA TRABZON MAÇI
Beşiktaş, son 5 maçında 3 yenilgi 2 galibiyet aldı. Hatayspor'a deplasmanda 1-0 boyun eğen Kara Kartal, Avrupa sınavı öncesi tat vermedi. Derbi galibiyetinden sonra ortaya koyulan futbol taraftarı memnun etmedi. Beşiktaş'ta Batshuayi'nin sakatlığı moralleri bozdu. Haftaya Vodafone Park'ta Trabzonspor maçı var.
DEPLASMAN YARAMIYOR
Beşiktaş, ligde üst üste 3. deplasman mağlubiyetini aldı.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet