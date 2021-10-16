Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Kritik maçlar öncesi kötü haber - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Kritik maçlar öncesi kötü haber

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Siyah-Beyazlılar'da sakatlıklar bitmiyor. Beşiktaş, tecrübeli orta saha Atiba'nın Başakşehir maçında sakatlandığını açıkladı. Atiba'nın kritik Sporting Lizbon ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

Beşiktaş Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini duyurdu. Tecrübeli futbolcunun Sporting ve Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Atiba, kritik maçlarda forma giyemeyecek

Beşiktaş'tan Atiba açıklaması:

"Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir."

Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Atiba, kritik maçlarda forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Kritik maçlar öncesi kötü haber
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