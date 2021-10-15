Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı - Haberler Spor
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Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı

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Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray, son zamanların popüler dizisi Squid Game üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu. Dizide oynanan bir oyunu 4 yıldıza uyarlayan sarı-kırmızılılar, "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullandı.

Milli ara dönüşü Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, zirve yarışında ağır bir yara aldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE'DE BU BÖLÜMÜ GEÇEBİLEN İLK VE TEK KULÜBÜZ

Sarı-kırmızılılar son dönemin popüler dizisi Squid Game dizisine göndermede bulunarak 4 yıldız paylaşımı yaptı. Galatasaray'ın "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz." ifadelerinin yer aldığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı

Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı
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