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Arkasspor'un rakibi Tokat Belediye

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Arkasspor'un rakibi Tokat Belediye

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan lider Arkasspor, yarın taraftarıyla buluşacağı 2'nci hafta mücadelesinde evinde Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek.

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan lider Arkasspor, yarın taraftarıyla buluşacağı 2'nci hafta mücadelesinde evinde Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. İzmir temsilcisi pandemi nedeniyle uzun süredir ayrı kaldığı seyircisiyle ilk kez buluşacak. Ligin ilk haftasında evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 yenilen Altekma ise Mardin deplasmanında 16.00'da Yeni Kızıltepespor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.


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Haber: Arkasspor'un rakibi Tokat Belediye - Haberler Spor
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