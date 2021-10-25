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Arkasspor dört dörtlük

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Arkasspor dört dörtlük

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dün derbi mücadelesinde Altekma'yı 3-0 mağlup eden Arkasspor, ilk 4 maçını kazanarak zirvedeki yerini kaptırmadı.

İZMİR (DHA) -

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dün derbi mücadelesinde Altekma'yı 3-0 mağlup eden Arkasspor, ilk 4 maçını kazanarak zirvedeki yerini kaptırmadı. İzmir temsilcisi bu periyotta rakiplerine tek set bile vermedi. Sezona Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş deplasmanında 3-0'lık galibiyetle başlayan mavi-beyazlılar, daha sonra Tokat Belediye Plevne, Bingöl Solhanspor ve son olarak Altekma'yı aynı skorlarla dize getirdi.

İlk 4 haftada liderlik koltuğunu bırakmayan Arkasspor, kendisi gibi 4'te 4 yapan takipçileri Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank'ı set averajıyla geride bıraktı. Ligde rakiplerine set vermeyen tek takım konumundaki İzmir ekibi perşembe günü Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olduktan sonra 1 Kasım'da Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak. Mavi-beyazlı takımda libero Caner Dengin ve smaçör Efe Mandıracı en iyi oyuncu listesinde zirvede yer alıyor.


Arkasspor dört dörtlük

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