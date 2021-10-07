Amatör Spor Haftası etkinlikleri ödül töreni ile sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amatör Spor Haftası etkinlikleri ödül töreni ile sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Amatör Spor Haftası etkinlikleri ödül töreni ile sona erdi

4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak organize edilen "Amatör Spor Haftası"' etkinlikleri Yakutiye Kapalı Spor Salonunda yapılan gösteri ve ödül töreni ile sona erdi.

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - 4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak organize edilen "Amatör Spor Haftası"' etkinlikleri Yakutiye Kapalı Spor Salonunda yapılan gösteri ve ödül töreni ile sona erdi.

Programa Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Selahattin Codur, kurum müdürleri, antrenörler, veliler ve sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sporcular geçit töreni yaptı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Selahattin Codur törende yaptığı konuşmada, "4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde kutlanılan Amatör Haftasında bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederim. Erzurum'da spor yapanlar hep bir araya geldi. Yapılan törenin ardından çeşitli branşlarda müsabakalarda derece yapanlara ödülleri verilecek. Sporculara destek veren ailelere de teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de konuşmasında "Türkiye genelinde her yıl eş zamanlı olarak Ekim ayının ikinci haftasında kutlanan Amatör Spor Kulüpleri Haftası başladı. Ülkemiz genelinde başta kış sporları olmak üzere sporun tüm branşlarının icra edildiği en kapsamlı tesisler ilimizde mevcut durumda, tüm halkımıza hizmette sınır tanımıyoruz. Tesislerimiz her kese açıktır, 7 den 70'e her kesi spor yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi bar ekibi gösteri yaptı. Bar ekibinin sunumundan sonra amatör dallarda spor yapan sporcular birer gösteri yaptılar.

Gösterilerden sonra sporcuların enleri ödül törenine geçildi, ödül töreninde Amatör branşlarda başarılı olup dereceye giren 45 sporcuya ödül verildi. - ERZURUM

Amatör Spor Haftası etkinlikleri ödül töreni ile sona erdi

Amatör Spor Haftası etkinlikleri ödül töreni ile sona erdi

Amatör Spor Haftası etkinlikleri ödül töreni ile sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi

Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi

 Türk futbolseverleri yine mest etti! UEFA'nın güzel spikeri Eva'nın adresi değişmedi

Türk futbolseverleri yine mest etti! UEFA'nın güzel spikeri Eva'nın adresi değişmedi

 Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar

Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mustafa Keser Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Kim Min-jae Stefan Kuntz Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Amatör Spor Haftası etkinlikleri ödül töreni ile sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 18:18:13. #1.13#