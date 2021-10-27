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Altay'da Özgener ailesinin gurur günü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altay'da Özgener ailesinin gurur günü

SÜPER Lig temsilcisi Altay'da bu sezon başında altyapıdan profesyonel olan Cem Özgener, A takım formasıyla ilk maçına dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Belediye Derincespor karşısında çıktı.

SÜPER Lig temsilcisi Altay'da bu sezon başında altyapıdan profesyonel olan Cem Özgener, A takım formasıyla ilk maçına dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Belediye Derincespor karşısında çıktı. Cem, İzmir'in ve Altay camiasının önde gelen ailelerinden Özgener Ailesi'ne büyük gurur yaşattı. Siyah-beyazlı kulüpte başkanlık ve yüksek divan kurulu başkanlığı görevini üstlenen merhum Esin Özgener'in torunu, Altay'ın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in küçük oğlu olan 17 yaşındaki Cem, 62'nci dakikada Deniz Kadah'ın yerine oyuna alınarak ilk heyecanını yaşadı.

Alt yaş gruplarında ay-yıldızlı milli formayı da terleten genç orta saha oyuncusu, Altay'ın U13 takımında oynadığı 2016 yılında A takım maçlarında top toplayıcı olarak saha kenarında görev almıştı. Bu sezon daha önce Süper Lig'de kadroya girmesine rağmen forma şansı bulamayan Cem, bu kez yeşil sahada hünerlerine sergileme fırsatı buldu. Genç yıldız adayına ilk formayı 18 yıl oynayıp futbolcu olarak ayrıldığı kulübe 38 yıl sonra geçen sezon teknik patron olarak dönen camianın sembol isimlerinden Mustafa Denizli'nin vermesi de ayrıca anlamlı oldu.


Altay'da Özgener ailesinin gurur günü

Altay'da Özgener ailesinin gurur günü

Altay'da Özgener ailesinin gurur günü

Altay'da Özgener ailesinin gurur günü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
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