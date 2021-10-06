Alman kuralları devrede! Stefan Kuntz'tan A Milli Takım'a şınav çekme cezası
Şenol Güneş'ten sonra koltuğu devralan Stefan Kuntz, futbolcularla çabuk kaynaştı. Oyuncular verdiği demeçlerde Kuntz'un hem çok disiplinli hem de çok eğlenceli bir karakter olduğunu ifade etti. Antrenmanda el topu için ikiye ayrılan gruptan kaybeden takım şınav çekme cezası aldı. Kuntz, 'geriye pas atmayın' diye sık sık ikazlarda bulundu.
Alman hoca Stefan Kuntz, A Milli Takımımız'a çabuk ısındı. Kuntz'un antrenmandan gelen karelerinde, futbolcularla ilişki köprüsünü çok çabuk kurduğu görüldü. Basına verilen demeçlerde de Kuntz'un hem eğlenceli hem de çok disiplinli bir hoca olduğu ifade edildi.
"İLERİYE OYNAYIN"
Norveç maçı hazırlıklarında geçiş hücumu üzerine duruldu. Kuntz, kenar oyuncularından sık sık diagonal paslar atmasını istedi. Geriye pas atan futbolcularına 'geriye atmayın' diye bağırdı. Sabah'ın haberine göre; el topu oyununda kaybeden takıma şınav çekme cezası verdi.
İDMAN SONRASI KAHKAHA
Antrenmanın bitimiyle Kuntz, futbolcularına tek tek sarılarak şakalaştı. Futbolcuların keyifli halleri dikkat çekti.
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