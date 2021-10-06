Alman kuralları devrede! Stefan Kuntz'tan A Milli Takım'a şınav çekme cezası

Alman hoca Stefan Kuntz, A Milli Takımımız'a çabuk ısındı. Kuntz'un antrenmandan gelen karelerinde, futbolcularla ilişki köprüsünü çok çabuk kurduğu görüldü. Basına verilen demeçlerde de Kuntz'un hem eğlenceli hem de çok disiplinli bir hoca olduğu ifade edildi.

"İLERİYE OYNAYIN"

Norveç maçı hazırlıklarında geçiş hücumu üzerine duruldu. Kuntz, kenar oyuncularından sık sık diagonal paslar atmasını istedi. Geriye pas atan futbolcularına 'geriye atmayın' diye bağırdı. Sabah'ın haberine göre; el topu oyununda kaybeden takıma şınav çekme cezası verdi.

İDMAN SONRASI KAHKAHA

Antrenmanın bitimiyle Kuntz, futbolcularına tek tek sarılarak şakalaştı. Futbolcuların keyifli halleri dikkat çekti.

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