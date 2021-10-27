Ahmet Nur Çebi: MHK'nın şeffaf olmasını istemek hakkımız

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Kocadağ: Kenetlenerek şampiyon olduk

Yalçın: Tarihin en zor sezonuydu

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "MHK başkanlığı zor bir görev, kimseyi mutlu edemiyorsunuz. Kulüpler Birliği'nin hem fikir olduğu şey, sistemi düzeltelim, açık hale getirelim, notlama herkesin gözü önünde olsun. MHK'nın şeffaf olmasını istemek hakkımız" dedi.

Kazanılan lig şampiyonluğunun zorluğuna değinen Yalçın, "Geçen sezon bana göre tarihi en zor sezonlarındandı. Camialar için de söyleyebilirim. Taraftar belki yoktu ama sosyal medyadan eksik etmediler. Birlik beraberlik içinde kupa kazanmak çok değerli. Bu ödülü ilk kez alıyorum, çok değerli. İnşallah devamı güzel olur. 2 seneden fazla oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sadece başarıya endeksli bir iş olamamalı. Yaptığımız iş çift taraflı, inişli çıkışlı olabilir. Doğal öyle şeyler ve sabırlı olalım. Antrenörlerimiz iyi ve değerli" dedi.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

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