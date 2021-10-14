Agüero, Balotelli olma yolunda! Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
Son zamanlarda verdiği ilginç demeçlerle dikkat çeken Sergio Agüero, bir tuhaf açıklama daha yaptı. Messi'nin evine gittiğinde Barcelona'dan ayrılacağı için ağladığını gören Agüero, bir oyunla teselli etmeye çalıştığını söyledi. Agüero, "Messi'nin yanına gittiğimde ağlıyordu, Barcelona'dan ayrılacağı için üzgündü. Ona espordaki takımımı gösterdim unutturmak için. Oyun oynamaya davet ettim ama çok üzgündü" dedi. Agüero'nun son dönemde yaptığı açıklamalar Balotelli'ye benzetiliyor.
Sergio Agüero'nun son zamanlarda verdiği demeçler bir hayli ilgin. Bir dönem Mario Balotelli de oynadığı futboldan çok yaptığı açıklamalarla gündemde kalmıştı. Sakatlığından dolayı Barcelona formasına kavuşamayan Agüero, Messi'yi teselli etme yöntemiyle şaşırttı.
DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ KULÜP
Messi'nin doğup büyüdüğü kulüpten ayrılma sürecinde döktüğü gözyaşı gündemi sallamıştı. Agüero, Messi'nin evine gittiğinde yaşananları anlattı.
"ÇOK ÜZGÜNDÜ"
Arjantinli futbolcu, "Barcelona'da beraber oynayacağımızı sanıyorum. Evine gittim ve ağlıyordu. Barcelona'dan ayrılacaktı. Çok üzgündü. Ona espordaki takımımı gösterdim. Oyun oynamaya davet ettim ama çok üzgündü" dedi.
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