Agüero, Balotelli olma yolunda! Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış - Haberler Spor
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Agüero, Balotelli olma yolunda! Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış

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Agüero, Balotelli olma yolunda! Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış

Son zamanlarda verdiği ilginç demeçlerle dikkat çeken Sergio Agüero, bir tuhaf açıklama daha yaptı. Messi'nin evine gittiğinde Barcelona'dan ayrılacağı için ağladığını gören Agüero, bir oyunla teselli etmeye çalıştığını söyledi. Agüero, "Messi'nin yanına gittiğimde ağlıyordu, Barcelona'dan ayrılacağı için üzgündü. Ona espordaki takımımı gösterdim unutturmak için. Oyun oynamaya davet ettim ama çok üzgündü" dedi. Agüero'nun son dönemde yaptığı açıklamalar Balotelli'ye benzetiliyor.

Sergio Agüero'nun son zamanlarda verdiği demeçler bir hayli ilgin. Bir dönem Mario Balotelli de oynadığı futboldan çok yaptığı açıklamalarla gündemde kalmıştı. Sakatlığından dolayı Barcelona formasına kavuşamayan Agüero, Messi'yi teselli etme yöntemiyle şaşırttı.

Agüero, Balotelli olma yolunda ilerliyor! Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış

DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ KULÜP

Messi'nin doğup büyüdüğü kulüpten ayrılma sürecinde döktüğü gözyaşı gündemi sallamıştı. Agüero, Messi'nin evine gittiğinde yaşananları anlattı.

Agüero, Balotelli olma yolunda ilerliyor! Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış

"ÇOK ÜZGÜNDÜ"

Arjantinli futbolcu, "Barcelona'da beraber oynayacağımızı sanıyorum. Evine gittim ve ağlıyordu. Barcelona'dan ayrılacaktı. Çok üzgündü. Ona espordaki takımımı gösterdim. Oyun oynamaya davet ettim ama çok üzgündü" dedi.

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