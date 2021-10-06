Acun Ilıcalı'dan yakın dostu Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Başakşehir'in hocası olan Emre Belözoğlu'nu duygusal mesajla kutladı. Ilıcalı, futbol camiasında en yakın isimlerden biri olan Belözoğlu için Instagram'danbir paylaşım yaptı.

"ŞÜPHEM YOK"

Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu için "Yeni yolculuğunda gönülden başarılar dilerim. Türk futbolunun çok önemli bir değerisin, futbolcuyken yazdığı tarihi teknik direktörlükte de yazacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

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