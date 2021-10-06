Acun Ilıcalı'dan yakın dostu Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj - Haberler Spor
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Acun Ilıcalı'dan yakın dostu Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj

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Başakşehir'de teknik adamlık koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'na yakın dostu Acun Ilıcalı'dan duygusal mesaj geldi. Ilıcalı, "Yeni yolculuğunda gönülden başarılar dilerim. Futbolcuyken yazdığın tarihi teknik direktörlükte de yazacağından şüphem yok" mesajıyla arkadaşına destek oldu.

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Başakşehir'in hocası olan Emre Belözoğlu'nu duygusal mesajla kutladı. Ilıcalı, futbol camiasında en yakın isimlerden biri olan Belözoğlu için Instagram'danbir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı'dan yakın dostu Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj

"ŞÜPHEM YOK"

Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu için "Yeni yolculuğunda gönülden başarılar dilerim. Türk futbolunun çok önemli bir değerisin, futbolcuyken yazdığı tarihi teknik direktörlükte de yazacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan yakın dostu Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj
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Haber: Acun Ilıcalı'dan yakın dostu Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj - Haberler Spor
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