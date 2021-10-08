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A Milli Futbol Takımı maç saatini bekliyor

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı maç saatini bekliyor

İlk 11, bir isim dışında belliKuntz yönetiminde ilk kez sahaya çıkacak Ay-Yıldızlı ekipte liderlik şansı sürüyorİbrahim ALİOĞLU / Olgucan KALKAN, İSTANBUL, - Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bu akşam Norveç'i ağırlayacak.

İSTANBUL (DHA) - İlk 11, bir isim dışında belli

Kuntz yönetiminde ilk kez sahaya çıkacak Ay-Yıldızlı ekipte liderlik şansı sürüyor

İbrahim ALİOĞLU/ Olgucan KALKAN, İSTANBUL, - Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bu akşam Norveç'i ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak.

G Grubu'nda 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı beyazlılar, topladıkları 11 puanla grup lideri Hollanda'nın 2 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alıyor. Millilerin rakibi Norveç de 13 puana sahip ve 2'nci sırada bulunuyor. Türkiye'nin grupta oynayacağı 4 maçı kalırken, liderlik şansı da sürüyor.

YUSUF MU KEREM Mİ ?

Teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik adam Stefan Kuntz, ilk maçına çıkacak. Teknik heyet Norveç maçı için oyun şablonunu ve ilk 11'i 1 isim dışında belirledi.

Sağ kanatta Cengiz Ünder'e yer verecek olan Kuntz solda da Kerem Aktürkoğlu'nun düşünüyor ancak bu noktada Yusuf Yazıcı'ya da yer açabilir. Buna göre Kuntz'un ilk maçında Norveç karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

"Uğurcan- Zeki, Serdar, Merih, Caner, Berat, Ozan, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem (Yusuf), Burak Yılmaz."

MİLLİLERDE 3 İSİM CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda Norveç maçı öncesinde 3 isim kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Orkun Kökçü, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak kritik maçta görev alamayacak.

NORVEÇ'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

Grup ikincisi Norveç'te ise Türkiye maçı öncesinde Aexander Sörloth, Erling Haaland, Joshua King ve Kristoffer Ajer gibi önemli isimler forma giyemeyecek.

GRUBUN KRİTİK MAÇI KASIM AYINDA

Ay yıldızlılar Norveç maçından sonra 11 Ekim'de Letonya deplasmanına çıkacak. Milliler, Kasım ayında İstanbul'da Cebelitarık ve deplasmanda Karadağ maçlarıyla eleme grubunu tamamlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ve Norveç Kasım ayında kritik bir maça çıkacak. 16 Kasım Salı günü Hollanda evinde Norveç'i ağırlayacak. Bu maç da Türkiye'nin lehine bir skor ile sonuçlanırsa ay-yıldızlı ekibin grubu lider tamamlama şansı artacak.

ALMAN BASININDAN BÜYÜK İLGİ

Öte yandan Türkiye'nin Norveç'i konuk edeceği karşılaşmaya yurt dışından basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Mücadeleye Almanya'dan 17 gazeteci akredite oldu.


A Milli Futbol Takımı maç saatini bekliyor

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri
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