A Milli Futbol Takımı maç saatini bekliyor

İSTANBUL (DHA) - İlk 11, bir isim dışında belli

Kuntz yönetiminde ilk kez sahaya çıkacak Ay-Yıldızlı ekipte liderlik şansı sürüyor

İbrahim ALİOĞLU/ Olgucan KALKAN, İSTANBUL, - Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bu akşam Norveç'i ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak.

G Grubu'nda 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı beyazlılar, topladıkları 11 puanla grup lideri Hollanda'nın 2 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alıyor. Millilerin rakibi Norveç de 13 puana sahip ve 2'nci sırada bulunuyor. Türkiye'nin grupta oynayacağı 4 maçı kalırken, liderlik şansı da sürüyor.

YUSUF MU KEREM Mİ ?

Teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik adam Stefan Kuntz, ilk maçına çıkacak. Teknik heyet Norveç maçı için oyun şablonunu ve ilk 11'i 1 isim dışında belirledi.

Öte yandan Türkiye'nin Norveç'i konuk edeceği karşılaşmaya yurt dışından basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Mücadeleye Almanya'dan 17 gazeteci akredite oldu.