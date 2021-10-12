'30 gol atan Serdar Dursun'u kadroya almam' diyen Şenol Güneş'e tepki yağıyor! Bir gecede kahraman - Haberler Spor
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"30 gol atan Serdar Dursun'u kadroya almam" diyen Şenol Güneş'e tepki yağıyor! Bir gecede kahraman

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

30 yaşındaki forvet Serdar Dursun, sonradan girdiği maçta beraberlik golünü atarak galibiyetin fitilini ateşledi. Serdar'ın saha içinde olduğu kadar saha dışındaki hırsı da dikkat çekti. Almanya'da 30 gol attığı sezonda Milli Takım'a davet beklediğini söyleyen Serdar, Stefan Kuntz döneminde siftahını yaptı. Serdar'a Milli Takım'a dahil etmeyen eski teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterildi. Güneş, "30 gol atması ölçü değil, Enes Ünal takım savunması yapıyor" demişti.

Norveç ve Letonya maçlarının kadrosuna alındığında şaşkınlık yaşatan Serdar Dursun, Letonya karşısında attığı golle kahraman ilan edildi. Twitter'da Serdar hakkında yaklaşık 50 bin Tweet atıldı. Almanya'da 30 gol atıp, "Milli Takım'dan davet bekliyorum" diyen Serdar, Kuntz döneminde hayalini gerçekleştirdi. Serdar, ilk maçında da Ay-Yıldızlı takımımızı sırtladı.

"ENES ÜNAL'I ÇIKARMAM LAZIM"

Şenol Güneş, Enes Ünal tercihi yüzünden ağır eleştiri almıştı. Güneş, "Performansı ölçü değil. Serdar Dursun iyi bir forvet ama Enes Ünal'ı almam lazım. Takım savunmasına yardım ediyor. Zaman zaman gol atıyor. Kenan Karaman'dan da fazla gol attı ama ölçü değil" ifadelerini kullanmıştı.

HERKES TEPKİLİ

Şenol Güneş'in Serdar Dursun'u almamasına önde gelen spor yorumcuları da futbolseverler de isyan etti. Şenol Güneş hakkında ağır eleştiriler yapıldı.

'30 gol atan Serdar Dursun'u kadroya almam' diyen Şenol Güneş'e tepki yağıyor! Bir gecede kahraman

30 gol atan Serdar Dursun'u 'Kadroya almam' diyen Şenol Güneş'e tepki yağıyor! Bir gecede kahraman

30 gol atan Serdar Dursun'u 'Kadroya almam' diyen Şenol Güneş'e tepki yağıyor! Bir gecede kahraman

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Halit Dursun:evet enes ünal defansa yardimi oluyormus da önde gol atmali bir forvet ilk isi o ... enes kac gol atti milli takimda veya oynadigi takimlarda kac golu varda aliniyordu hep ??? serdar dursunun 29 golle BL 2 de gol krali oldugu halde alinmiyordu ama BL 2 de oynayan 7 golle kenan karaman aliniyordu... bunun aciklamasi neydi sayin senol günes ???yinede iyi oynamadik cebelitarika karsi yine zorlanir bu takim
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Haber: '30 gol atan Serdar Dursun'u kadroya almam' diyen Şenol Güneş'e tepki yağıyor! Bir gecede kahraman - Haberler Spor
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