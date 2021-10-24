29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Satranç Turnuvası" düzenlendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Satranç Turnuvası" düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bozüyük Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile "Satranç Turnuvası" düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bozüyük Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile "Satranç Turnuvası" düzenlendi.

Yeni spor salonunda düzenlenen turnuva heyecanlı maçlara sahne oldu. Turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri Bozüyük Kaymakam Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından verildi. Öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu başarılarının devamını diledi. Satranç turnuvasının ardından Kaymakam Öztürk ve Başkan Bakkalcıoğlu spor salonunda incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özdemir, ikiliyi tesisi gezdirerek bilgi verdi. Salonda antrenman yapan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü voleybol takımına kolaylıklar dileyen Kaymakam Öztürk ve Başkan Bakkalcıoğlu yarın yapılacak maç için de başarılar diledi. - BİLECİK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Satranç Turnuvası düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Satranç Turnuvası düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Satranç Turnuvası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title