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27 Ekim Çarşamba Spor Gündemi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
27 Ekim Çarşamba Spor Gündemi

Dilara Yücel ve annesi hayatlarını boksa adadıDilara yücel: Hedefim dünya şampiyonluğu"Boksa başlamadan önce çok agresif bir kızdım""Her kız gibi ben de tacizden mağdurum""Boks camiasında kalıcı olmak istiyorum"Anne Sevil Özbek: İlk maçlarında ringe fırlayasım geliyorduBEŞİKTAŞ11.

ANKARA (DHA) - Dilara Yücel ve annesi hayatlarını boksa adadı

Dilara yücel: Hedefim dünya şampiyonluğu

"Boksa başlamadan önce çok agresif bir kızdım"

"Her kız gibi ben de tacizden mağdurum"

"Boks camiasında kalıcı olmak istiyorum"

Anne Sevil Özbek : İlk maçlarında ringe fırlayasım geliyordu

BEŞİKTAŞ

11.45 Ersin Destanoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

12.00 Siyah-beyazlılarda Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY

Takım izinli

TRABZONSPOR

Bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

HALTER

10.00 Türkiye Halter Federasyonu'nun 5. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu Ankara'da yapılacak.

OTOMOBİL SPORLARI

11.00 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2021 Seçimli Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da düzenlenecek.

BASKETBOL

-Euroleague

21.00 Panathinaikos - Anadolu Efes

EuroCup

21.30 Partizan - Türk Telekom

FIBA Avrupa Kupası

21.30 Leiden Basketball - Bahçeşehir Koleji

Euroleague Kadınlar

19.00 Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket

20.00 Galatasaray - Basket Landes

EuroCup Kadınlar

16.00 OGM Ormanspor - DVTK Miskolc

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Gorzow Wielkopolski

18.00 Bellona Kayseri Basketbol - Elitzur Ramla

18.30 Elazığ İl Özel İdare - Prometey

19.00 PEAC-PECS - Nesibe Aydın

VOLEYBOL

Axa Sigorta Efeler Ligi

14.00 Bingöl Solhan Spor - Halkbank

15.30 Spor Toto - Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş

17.00 Bursa B.Şehir Bld. - Yeni Kızıltepe Spor

17.00 Altekma - Fenerbahçe HDI Sigorta

17.00 Tokat Bld. Plevne - Allpower Akü Cizre Bld.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR

13.00 Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Kocaeli)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Turgutluspor-Mardin 1969 (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Çorum Şehir)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor (Van Atatürk)

13.30 Ankara Demirspor-Yomraspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970 (Aktepe)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kırşehir Ahi)

13.30 Serik Belediyespor-Pazarspor (Akdeniz Üniversitesi)

14.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer)

14.00 Ankaraspor-İnegölspor (Osmanlı)

14.00 Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bodrumspor-Isparta 32 Spor (Bodrum İlçe)

14.00 Altaş Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Denizli Atatürk)

14.00 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır (Eskişehir Yeni)

14.00 İstanbulspor-Ergene Velimeşespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Kırklarelispor-Osmaniyespor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Manisa-Fatsa Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Nasadoge Menemenspor-Karşıyaka (Yeni Buca)

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Sarıyer-Edirnespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Uşakspor-Nevşehir Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nazilli Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Bursaspor-Ceyhanspor (Bitci Timsah Park)

20.45 Yukatel Kayserispor-Artvin Hopaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oluyor

Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oluyor
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