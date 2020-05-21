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SPK haftalık bülteni

Sermaya Piyasası Kurulu (SPK), Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 3,28 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bülteni
21.05.2020 20:25 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:25

Sermaya Piyasası Kurulu (SPK), Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 3,28 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaretin pay başına 3,28 liradan halka arzını, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 10 milyon lira, Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 18 milyon 300 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 400 milyon lira, Yapı Kredi Finansal Kiralama'nın 4,5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri (ELCBAS) piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, iki kişiye ve bir şirkete toplam 7 milyar 513 milyon 760 bin TL idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.

Polisan Holding A.Ş. (POLHO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak ise kurul, üç kişiye 94 bin 471,82 lira idari para cezasının uygulanması kararına vardı.

Kurul, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Bilgi Suistimali" başlıklı 106'ncı maddesinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle bir kişiye, 22 Mayıs 2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 29 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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