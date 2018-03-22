SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Denge Yatırım Holding'in 39 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Denge Yatırım Holding'in 39 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Turkcell İletişim Hizmetleri'nin 750 milyon dolar, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret'in 350 milyon lira, Güven Varlık Yönetimi'nin 265 milyon lira, Şeker Yatırım Menkul Değerler'in 100 milyon lira ve Sardes Faktoring'in 40 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve TF Varlık Kiralama'nın 450 milyon dolar tutarındaki yönetim sözleşmesine ve

alım-satıma dayalı kira

sertifikası başvurusunu onayladı.

Kurul, Bisaş Tekstil Sanayi ve

Ticarete 27 bin 47 lira, Aksel Yatırım Holdinge 54 bin 94 lira, Fonet Bilgi Teknolojilerine 27 bin 47 lira, Yeşil Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığına 24 bin 672 lira, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KRDMA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak

yapılan inceleme sonucunda da Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisine ve 7 kişiye 27 bin 47 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat

kapsamında incelenmesi sonucunda 3 kişi hakkında da suç duyurularının yapılmasını kararlaştırdı.