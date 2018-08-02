Sözcü Kalın, Yaş Kararlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "TSK'da görevli general, amiral ve albaylardan bir üst düzeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülmüş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla karara bağlanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yapılan terfilerin bir kısmını açıkladı.

İbrahim Kalın, terfi alan bazı isimleri şöyle açıkladı:

"30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general ve amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general-amiralliğe yükseltilmiştir. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 12 general-amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. Halen 215 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 244 olacaktır. 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin temel oramiralliğe, Tümgeneral Kemal Yeni ve Sinan Yayla korgeneralliğe, Tuğgeneral Levent Ergün, Mustafa Oğuz, Ahmet Ercan Çorbacı tümgeneralliğe, Tuğbay Albay İbrahim Özlem Koçer tümamiralliğe, Rafet Dalkıran tümgeneralliğe terfi ettirilmiştir." - ANKARA