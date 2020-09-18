Soylu: "(Şehitler) Bizim görmediğimiz, bizim hissedemediğimiz, bizim dokunamadığımız ama her an...
Gaziler Günü anma etkinliği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüleri Kur'an-ı Kerim tilaveti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.
18.09.2020 22:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:08
Gaziler Günü anma etkinliği
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüleri
Kur'an-ı Kerim tilaveti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.
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Kaynak: AA