Soylu: "(Şehitler) Bizim görmediğimiz, bizim hissedemediğimiz, bizim dokunamadığımız ama her an...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Soylu: "(Şehitler) Bizim görmediğimiz, bizim hissedemediğimiz, bizim dokunamadığımız ama her an...

Gaziler Günü anma etkinliği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüleri Kur'an-ı Kerim tilaveti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

18.09.2020 22:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:08

Gaziler Günü anma etkinliği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüleri

Kur'an-ı Kerim tilaveti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

(1)

Soylu: '(Şehitler) Bizim görmediğimiz, bizim hissedemediğimiz, bizim dokunamadığımız ama her an...

Kaynak: AA

AA Editörü - Muhammet Fatih Demirci
Muhammet Fatih Demirci
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Meryem Uzerli Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Sörloth Adem Büyük Tamer Tuna Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Çocuk Milli Avrupa Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soylu: "(Şehitler) Bizim görmediğimiz, bizim hissedemediğimiz, bizim dokunamadığımız ama her an... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 22:08:15. #1.15#
title