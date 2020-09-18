Soylu: "(Şehitler) Bizim görmediğimiz, bizim hissedemediğimiz, bizim dokunamadığımız ama her an... Gaziler Günü anma etkinliği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüleri Kur'an-ı Kerim tilaveti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Gaziler Günü anma etkinliği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüleri Kur'an-ı Kerim tilaveti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı. (1) Kaynak: AA