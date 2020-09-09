Pendik Belediyesi, sosyal mesafeli futbol etkinliği gerçekleştirdi
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Pendik Belediyesi, sosyal mesafeli futbol etkinliği gerçekleştirdi

Koronavirüs nedeniyle gençlerin futbol özlemi farklı bir boyuta taşındı. Langırt diye bilinen masa futbolunu gençler gerçeğe dönüştürdü. Pendik Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gençlerin sosyal mesafeli canlı masa futbol maçı havadan görüntüledi.

09.09.2020 09:28 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:12

Koronavirüs nedeniyle gençler uzun zaman futbol oynayamadı. Bunun üzerine Pendik Belediyesi hem sosyal mesafeye farkındalık oluşturmak ve hem de evde canları sıkılan gençleri bir nebzede olsa futbol özlemlerin gidermek için Pendik Millet Bahçesi'nde canlı masa futbolu etkinliği düzenledi.

Pendik Belediyesi, sosyal mesafeli futbol etkinliği gerçekleştirdi

Millet Bahçesinde korona virüsünün önemini vurgu yapmak, sosyal mesafe kurallarını spora yansıtmak için Pendik Belediyesi tarafından "Sosyal Mesafeli Futbol" etkinliği yapıldı. Farkındalık yapmak isteyen belediye Millet Bahçesi'nde çocukları sosyal mesafeli futbol aktivitesinde birleştirdi. Futbol sahasına sosyal mesafe çizgileri çizilerek oynan futbol renkli anlara sahne oldu. Sosyal mesafeli futbol ise havadan görüntülendi.

Pendik Belediyesi, sosyal mesafeli futbol etkinliği gerçekleştirdi

ÇOCUKLAR AKTİVİTEDEN MEMNUN

Yapılan aktiviteden memnun olduğunu bildiren çocuklar, "Pandemiden dolayı çok sıkılmıştık. Sosyal mesafeye uyarak, uyarılara dikkate alarak burada masa futbolu şeklinde bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen bu etkinlikten dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Böyle etkinliklerin okullarda da değerlendirmesini isteriz" dedi.

Sosyal mesafeli futbol oynayan gençler Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür etti.

Pendik Belediyesi, sosyal mesafeli futbol etkinliği gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
HAMZAAA: Gereksiz bir uygulama reklam amaçlı pendik belediyesi çalışıyor şimdi. temassız takım sporu olmaz tenis badminton yaptırsaydınız bari. . .
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MEMLEKETİM: Sunu ögrenin artik. Sosyal mesafe degil fiziki mesafe olacak.
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