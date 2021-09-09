Sosyal medyada Trabzon'la ilgili paylaşımlara soruşturma
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Sosyal medyada Trabzon'la ilgili paylaşımlara soruşturma

Sosyal medyada Trabzon'la ilgili paylaşımlara soruşturma
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon'da, sosyal medyadan Trabzon'la ilgili kabul edilemeyecek paylaşım ve yorumlarda bulunan iki hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Trabzon'da, sosyal medyadan Trabzon'la ilgili kabul edilemeyecek paylaşım ve yorumlarda bulunan iki hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sosyal medya takip ve tarama işlemleri sırasında, Trabzon'la ilgili kabul edilemeyecek paylaşım ve yorumlarda bulunan iki hesap sahibi hakkında TCK'nın 216'ncı maddesi gereğince "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların cezai ve hukuki (tazminat) sorumlulukla karşılaşmamaları için konusu hakaret, aşağılama ve sövme gibi suç teşkil edebilecek paylaşım, yorum ve retweet yapmamaları konusuna dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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