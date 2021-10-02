Sosyal medya Josef'in faulünü konuşuyor! Kartın rengi tartışma yarattı

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Son 2 haftadır kazanamayan siyah-beyazlılar, bu maçla galibiyet hasretine son verdi. Mücadelenin 64. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise tartışma konusu oldu.

YAŞAR KEMAL UĞURLU TEPKİLERİN ODAĞINDA

Sivassporlu Jorge Felix topla dribbling halindeyken Josef de Souza rakibinin arkasından gelerek bileğine bastı. Karşılaşmanın hakemi faul düdüğünü çalarken Brezilyalı orta sahaya sarı kart gösterdi. Yapılan faulün karşılığının kırmızı kart olduğunu savunan Sivassporlu futbolcular hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi. Öte yandan sosyal medyada rakip takım taraftarları da Josef'e kırmızı kart gösterilmemesinin skandal bir hata olduğu görüşünde birleşti.

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