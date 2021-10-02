Sosyal medya Josef'in faulünü konuşuyor! Kartın rengi tartışma yarattı
Beşiktaş-Sivasspor maçına Josef de Souza'nın rakibine yaptığı faul damga vurdu. Siyah-beyazlı futbolcu 64. dakikada Jorge Felix'in bileğine basarak müdahalede bulundu. Souza pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırılırken Sivassporlu futbolculardan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya kırmızı kart tepkisi geldi. Sosyal medyada rakip takım taraftarları da hakemin kararına ateş püskürürken, Josef kısa sürede gündemin zirvesine yerleşti.
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Son 2 haftadır kazanamayan siyah-beyazlılar, bu maçla galibiyet hasretine son verdi. Mücadelenin 64. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise tartışma konusu oldu.
YAŞAR KEMAL UĞURLU TEPKİLERİN ODAĞINDA
Sivassporlu Jorge Felix topla dribbling halindeyken Josef de Souza rakibinin arkasından gelerek bileğine bastı. Karşılaşmanın hakemi faul düdüğünü çalarken Brezilyalı orta sahaya sarı kart gösterdi. Yapılan faulün karşılığının kırmızı kart olduğunu savunan Sivassporlu futbolcular hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi. Öte yandan sosyal medyada rakip takım taraftarları da Josef'e kırmızı kart gösterilmemesinin skandal bir hata olduğu görüşünde birleşti.