Sosyal Medya Fenomeni ve 'Blogger'lar Fethiye'yi Gezdi

Fethiye'nin tanıtımı için davet edilen yurt içinden 8 sosyal medya fenomeni ve seyahat "blogger"ı (çevrimiçi yazar), Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Kayaköy, Çalış Plajı, Göcek gibi tarihi, turistik ve doğal güzellikleri dolaştı.