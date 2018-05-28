Sosyal Medya Fenomeni ve 'Blogger'lar Fethiye'yi Gezdi

Fethiye'nin tanıtımı için davet edilen yurt içinden 8 sosyal medya fenomeni ve seyahat "blogger"ı (çevrimiçi yazar), Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Kayaköy, Çalış Plajı, Göcek gibi tarihi, turistik ve doğal güzellikleri dolaştı.

Sosyal Medya Fenomeni ve 'Blogger'lar Fethiye'yi Gezdi

Fethiye'nin tanıtımı için davet edilen yurt içinden 8 sosyal medya fenomeni ve seyahat "blogger"ı (çevrimiçi yazar), Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Kayaköy, Çalış Plajı, Göcek gibi tarihi, turistik ve doğal güzellikleri dolaştı.

Kaynak: Dunya.com

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