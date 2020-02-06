Son üç deplasman maçını kazanan Fenerbahçe, Zenit deplasmanında da favori | Euroleague maç notları

06.02.2020 08:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:14

Zenit ve Fenerbahçe Beko, tarihlerinde ilk kez bu sezon Euroleague’in 15. haftasında karşılaştılar. Ülker Sports Arena’daki o maçı Zenit, Andrew Albicy’nin son saniyedeki üçlüğüyle 84-81 kazanmıştı.

Zenit St. Petersburg cephesi

Zenit kadtosunda dört önemli eksik var. Dmitry Khostov, Alex Renfroe, Colton Iverson ve Mateusz Ponitka, bu akşam temsilcimiz karşısında oynayamayacaklar.

Rusya ekibinin son haftalarda -sezon başına kıyasla- daha iyi bir form grafiği yakaladığını söylemek mümkün. İlk 11 haftada yalnızca iki maç kazanbilen Zenit, sonraki 11 haftada beş kez kazandı. Son beş maçın ise üçünü kazandılar.

Şu ana kadar 14 oyuncu ilk beşte yer aldı. Hiçbir oyuncu her maça ilk beşte başlayamadı.

Zenit, yedi galibiyetle ligin en alt kısmında yer alıyor. Bu dört galibiyetin dördünü deplasmanda aldılar.

Joan Plaza’nın ekibi, ligin maç başına en fazla hücum ribaundu alan takımı. Maç başına ortalama 12,55 hücum ribaundu alan Zenit’e karşılık Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine verdikleri hücum ribaundları nedeniyle birçok maç sonunda sıkıntı yaşadı.

Takımın en skorer ve en çok ribaund alan oyuncusu, sezon başında Real Madrid’den transfer edilen uGstavo Ayon. Meksikalı pivot maç başına 12,2 sayı atıyor ve 5,3 ribaund alıyor.

Fenerbahçe Beko cephesi

Sarı-lacivertliler, Euroleague’deki kabus gibi başlangıcın ardından son haftalarda yükselişe geçti. İlk 16 haftada yalnızca beş kez kazanbilen temsilcimiz, son altı maçında da beş kez galip geldi.

Koç Zeljko Obradovic’in ekibi, Euroleague deplasmanlarında üç maçtır kazanıyor. Bu seride Olympiakos, Baskonia ve ALBA Berlin’i mağlup ettiler.

Fenerbahçe’de de, rakibi Zenit gibi her maça ilk beşte başlayan bir oyuncu bulunmuyor. Şu ana dek 13 farklı oyuncu ilk beşte yer aldı.

Fenerbahçe’nin en skorer oyuncusu, maç başına 17,9 sayıyla oynayan Nando De Colo. Fransız guard aynı zamanda ligin en skorer beşinci oyuncusu. Son 14 maçının 13’ünde en az bir üçlük isabet bulan De Colo, son 21 maçının 20’sinde çift haneli skor üretmeyi başardı.

Takımın bu sezon en sıkıntı yaşadığı alanın ribaundlar olduğunu söylemek mümkün. Maç başına dörtten fazla ribaund alabilen tek isim, 12 maçta süre alabilen Jan Vesely.

Takımın De Colo’dan sonraki en skorer ismi olan Kostas Sloukas, son 11 maçında da çift haneli skorlara çıktı. Yunan guard, maç başına 6,8 asistle takımın bu alanda lideri, ligin ise ikincisi.