Son iki yılda sadece 15 galibiyet alabilen Türk takımları Avrupa kupalarına direkt katılamayacak

Türk futbolu Avrupa'da adeta çöküş yaşıyor. Son iki yılda sadece 15 galibiyet alabilen Türk takımları Avrupa kupalarına direkt katılma hakkını kaybetti.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki düşüşü devam ediyor. Medipol Başakşehir'in Avrupa'ya vedasının ardından son temsilcimiz Sivasspor da Maccabi Tel Aviv'e yenilerek Avrupa'ya havlu attı.

2021-2022 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak takım, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme turu oynayacak. Türkiye söz konusu sezonda Avrupa Ligi gruplarına da doğrudan takım gönderemeyecek.

Son 2 yılda Avrupa'da mücadele eden takımlarımız, 56 maça çıktı. Bu maçlardan 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 35 yenilgi çıktı. Son 2 yılda Türk takımlarının Avrupa'daki performansları şöyle:

Başakşehir: 18 maç, 6 galibiyet, 1 beraberlik, 11 yenilgi

Trabzonspor: 10 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi

Galatasaray: 9 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi

Beşiktaş: 8 maç, 1 galibiyet, 7 yenilgi

Sivasspor: 6 maç, 2 galibiyet, 7 yenilgi

Yeni Malatyaspor: 4 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi

Alanyaspor: 1 maç, 1 yenilgi

13. SIRAYA GERİLEDİK

Avrupa kupalarında yola devam eden temsilcisi kalmayan Türkiye, UEFA sıralamasında 13'üncü sıraya geriledi.

Türkiye'nin bir basamak üstünde 31,7 puanlı Ukrayna yer alırken, 11. sırada ise 32,125 puanla İskoçya var. Klasmanda 10. sıradaki Avusturya'nın 35,825 puanı bulunuyor.