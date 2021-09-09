Son günün dikkat çekici transferi Diyarbekirspor'dan
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Son günün dikkat çekici transferi Diyarbekirspor'dan

Son günün dikkat çekici transferi Diyarbekirspor'dan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Profesyonel futbolda ilk transfer dönemi tamamlanırken, Diyarbekirspor önemli bir transferi gerçekleştirdi.

Profesyonel futbolda ilk transfer dönemi tamamlanırken, Diyarbekirspor önemli bir transferi gerçekleştirdi. TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'dan orta alan oyuncusu Metincan Cici yeni sezonda Yeşil-Kırmızılı takımın başarısı için ter dökecek. Kulüp Başkanı Turan İlgin, "Şampiyonluk hedefi için güçlü ve geniş bir kadro kurduk. Bundan sonraki hedefimiz sahada başarılı olarak Diyarbakır'ın 11 yılık 1. Lig hasretine son vermek olacak" dedi.

Diyarbekirspor, 2020-2021 sezonuna 31 kişilik futbolcu kadrosuyla girdi. Yeşil-Kırmızılı kulüp son olarak Tuzlaspor'dan Metincan Cici'yi sezon sonuna kadar kiraladı. 26 yaşındaki orta alan futbolcusu geçen sezon Kastamonuspor'da forma giymişti. Diyarbekirspor, sezon başında Amedspor'dan Tuzlaspor'a transfer olan Seymen Yağmur ve aynı kulüpten Cihan Aydın ile Çaykur Rizespor'dan Burak Topçu'yu da kiralık olarak kadrosuna kattı.

Diyarbekirspor'un kadrosunda 7'si kiralık olmak üzere 31 futbolcu yer alıyor. Geçen sezondaki şampiyon kadrodan ise 6 futbolcu ile devam edildi.

"Halkımızı maçlara davet ediyoruz"

Diyarbakır'ın 11 yıllık 1. Lig hedefine son vermek için mücadele verdiklerini belirten Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin, ekonomik imkanları zorlayarak güçlü bir kadro kurduklarını söyledi. Başkan İlgin, "Geçen sezon şampiyon olduktan hemen sonra önümüze yeni bir hedef koyarak transfer çalışmalarına başladık. Teknik heyet ve yönetim olarak uyumlu çalışarak bu hedefimize uygun takviyelerle kadromuzu güçlendirdik. Zorlu bir yarış olacak. Ama biz teknik heyetimize ve futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Diyarbakır'ın hayallerini gerçekleştirmek üzere her türlü ekonomik fedakarlığı yaptık. Bundan sonrası artık iş sahada bunu gerçekleştirmeye kaldı. Tüm halkımızı maçlarımıza davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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